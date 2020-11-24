أخبار السعودية اليوم.. عقارات الدولة» تسترد 2.2 مليار ريال بحكم.. والأرصاد تتوقع حالة مطرية غزيرة بمعظم مناطق المملكة

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية الموافق 24 نوفمبر 2020م، منها: «الأرصاد» تتوقع حالة مطرية غزيرة بمعظم مناطق المملكة، و«عقارات الدولة» تسترد 2.2 مليار ريال بحكم قضائي، وتراجع كبير بأسعار الذهب في السوق السعودية.

«الأرصاد» تتوقع حالة مطرية غزيرة بمعظم مناطق المملكة.. وتحدد بدايتها ونهايتها

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، بدءًا من الغد الأربعاء وحتى يوم الأحد القادم.

الأولى من نوعها بهذا الحجم.. «عقارات الدولة» تسترد 2.2 مليار ريال بحكم قضائي

أصدرت المحكمة العامة في مكة المكرمة، حكمًا قضائيًا لصالح الهيئة العامة لعقارات الدولة بقيمة 2 مليار و 200 مليون ريال، بعد أن تم دفع المبالغ سابقًا لنزع عقارين في مكة المكرمة.

العقوبة تصل إلى الحبس وغرامة نصف مليون ريال.. 7 أنواع من الجرائم الإلكترونية تجنب الوقوع فيها

حددت هيئة حقوق الإنسان، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، خطوات الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية عبر تطبيق كلنا أمن.

أكثر من 3 ريالات بالجرام.. تراجع كبير بأسعار الذهب في السوق السعودية

تراجعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الثلاثاء، الموافق 24 نوفمبر 2020م، بالتزمن مع تراجع أسعار الذهب عالميًّا. وبلغ متوسط الهبوط في الجرام الواحد أكثر من 3 ريالات.

بالفيديو.. تفاصيل حادث أرامكو بجدة: أضرار محدودة بخزان واحد والإمدادات لم تتأثر

أوضحت قناة «الإخبارية» أن أضرارًا محدودة تعرض لها خزان واحد تابع لشركة أرامكو في جدة، عقب تعرضه لمقذوف إرهابي، أمس الاثنين.

1100 ريال كدعم ويغطي 13 منطقة.. «هدف»: 3 آلاف امرأة عاملة سجلن في برنامج وصول

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، عن تسجيل 3077 موظفة سعودية في منشآت القطاع الخاص في مختلف المناطق، في برنامج دعم نقل المرأة العاملة «وصول»، وذلك خلال 19 يومًا من إجراء التحسينات على آلية واشتراطات البرنامج.

«الضمان الصحي» يكشف: هل تغطي وثيقة التأمين تكلفة اختبارات الحساسية؟

أوضح مجلس الضمان الصحي، أن وثيقة التأمين لا تغطي اختبارات الحساسية لكنها تغطي أدوية العلاج من الحساسية.

«المرور» يبيّن كيفية استرداد مبلغ المخالفة حال قبول الاعتراض عليها

أوضح المرور السعودي أن المخالفة المسددة يتم إعادتها لصاحبها في حال قبول الاعتراض، وعلى نفس الحساب المسددة منه.

بالفيديو.. «التأمينات الاجتماعية» تحدد المدة اللازمة للإبلاغ عن إصابة العمل

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر حسابها على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة المدة اللازمة للإبلاغ عن إصابة العمل.

تقلبات جوية وأمطار رعدية.. الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة والحذر وعدم المجازفة

دعا الدفاع المدني بمنطقة الباحة، إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم المجازفة، وذلك نظرًا لما تشهده منطقة الباحة من تقلبات جوية.

«ساما» ترخص لـ3 شركات تعمل في مجال المدفوعات الإلكترونية

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، الترخيص لثلاث شركات تقنية مالية جديدة في مجال المدفوعات الإلكترونية.

إطلاق برنامج لمزارعي القمح المرخصين للتعاقد مع الشركات المتخصصة

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالتعاون مع المؤسسة العامة للحبوب، برنامج إدارة الزراعة التعاقدية للمزارعين المرخصين بزراعة القمح؛ بهدف إتاحة الفرصة للمزارعين للتعاقد مع الشركات الزراعية الكبرى المتخصصة؛ لإدارة مزارعهم في زراعة محصول القمح.

بعد لقاء النصر.. خبر صادم لجماهير الهلال يفسد فرحة الفوز بالديربي

تسبب نادي فاسكو دي جاما البرازيلي، في تعكير صفو فرحة جماهير نادي الهلال بالفوز على الغريم التقليدي النصر بهدفين نظيفين في ديربي الرياض مساء أمس الاثنين، ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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