شكرا لمتابعة خبر عن «الجهني» يحذر من السفر على عدة طرق في الفترة القادمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): ‏أصدر الباحث في المناخ والطقس، الدكتور زياد الجهني، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا بشأن السفر على خط الساحل ما بين جدة وجيزان مروراً بالليث والقنفذة وما بين هذه المدن من ليلة الأربعاء وحتى السبت. ‏أصدر الباحث في المناخ والطقس، الدكتور زياد الجهني، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا بشأن السفر على خط الساحل ما بين جدة وجيزان مروراً بالليث والقنفذة وما بين هذه المدن من ليلة الأربعاء وحتى السبت. ونصح "الجهني" مرتادي تلك الطرق قائلًا: اجعل سفرك نهاراً ولا تسافر ليلاً، اتصل على "أمن الطرق" وتأكد من سلامة الطريق، مضيفًا: "ادخل حسابي لثواني لتتأكد من عدم وجود سحب غزيرة أمامك".

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