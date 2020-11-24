شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطنة شابة تتحول من موظفة بنك إلى مؤسسة علامة تجارية في المجوهرات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تحولت فتاة تُدعى حنين القنيبط، من موظفة في أحد البنوك إلى تأسيس علامة تجارية في عالم المجوهرات، بعدما تركت وظيفتها وسافرت لتدرس المجوهرات خارج المملكة.
وأوضحت خلال مداخلة مع برنامج "الراصد" على قناة "الإخبارية"، في روايتها لقصتها إنها أدخلت على المجوهرات التي تصنعها الطابع النجدي؛ من أجل إحياء التراث بطريقة عصرية للأجيال الجديدة.
وقالت الفتاة، أنها حصلت على شهادة الجيمولوجيا في الأحجار الكريمة، لافتة إلى أنها كانت تذهب إلى محلات الذهب مع والدتها وجدتها في صغرها وتعلمت فن البيع والشراء، كما أن حبها للرسم من الطفولة جعلها بارعة في التصميم.
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