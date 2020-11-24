1100 ريال كدعم ويغطي 13 منطقة.. «هدف»: 3 آلاف امرأة عاملة سجلن في برنامج وصول

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، عن تسجيل 3077 موظفة سعودية في منشآت القطاع الخاص في مختلف المناطق، في برنامج دعم نقل المرأة العاملة «وصول»، وذلك خلال 19 يومًا من إجراء التحسينات على آلية واشتراطات البرنامج.

وحول أعداد المتقدمات للبرنامج، أشار صندوق «هدف» في بيان له نشره عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن منطقة الرياض تصدرت واقع 2043 متقدمة، تلتها المنطقة الشرقية بـ331 متقدمة، بينما جاءت منطقة مكرمة المكرمة ثالثًا بـ293، في حين توزعت أعداد المستفيدات الأخرى على بقية مناطق المملكة.

وأوضح صندوق «هدف»، أنه بناءً على التحسينات الجديدة على البرنامج، رفع «هدف» سقف الدعم المالي للمستفيدات من «وصول» إلى (1100) ريال بدلًا من (800) ريال شهريًا.

ونوه، بأنه وفقًا للآلية الجديدة للبرنامج فإنه بمقدور المسجلات المستوفيات للشروط، الاستفادة من الدعم عبر خصم 80% من تكلفة كل رحلة بعد رفع الحد الأعلى إلى (1100) ريال في الشهر للمستفيدات بأجر شهري (6000) فأقل، وبحد أعلى (800) ريال في الشهر للمستفيدات اللواتي تتراوح أجورهن الشهرية بين (6001) إلى (8000) ريال. كما تم تمديد فترة الاستفادة من البرنامج إلى (24) شهرًا بدلًا من (12) شهرًا.

وأفاد الصندوق، أنه حرصًا على سلامة المستفيدات من برنامج «وصول» وضمان الجودة والأمان في النقل، يتم تقديم الخدمة عبر الشركات المرخصة من وزارة النقل ويمكن للمواطنات الراغبات في المشاركة كقائدات مركبة الانضمام للشركات المرخصة والمعتمدة في البرنامج.

ويغطي برنامج «وصول» 13 منطقة، هي: الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، والمدينة المنورة، وتبوك، وعسير، والقصيم، وحائل، وجازان، والحدود الشمالية، ونجران، والجوف، والباحة.

يشار، إلى أن برنامج دعم نقل المرأة العاملة «وصول» يهدف إلى إيجاد حلول للتخفيف من عبء تكاليف النقل عن السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتحسين وتطوير بيئة نقل المرأة من وإلى مقر العمل، وذلك من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة عاليتين للمرأة العاملة، من وإلى مقر العمل، بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة من خلال التطبيقات الذكية المرخصة.

ويمكن للمرأة العاملة في القطاع الخاص التسجيل في برنامج «وصول» من خلال الرابط التالي http://wusool.sa.

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