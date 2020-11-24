«المرور» يبيّن كيفية استرداد مبلغ المخالفة حال قبول الاعتراض عليها

أوضح المرور السعودي أن المخالفة المسددة يتم إعادتها لصاحبها في حال قبول الاعتراض، وعلى نفس الحساب المسددة منه.

وذكر المرور –عبر تويتر- ردًا على استفسار بهذا الشأن، أنه «يتم إعادة مبلغ السداد على نفس الحساب المسدد منه آليًّا، بعد أن يتم إصدار قرار من الهيئة المرورية التي تقدمت بالاعتراض لديها بإعادة مبلغ السداد».

وقال مواطن في استفساره إنه تم رصد مخالفة مرورية عليه بالخطأ، وقدم اعتراضًا عليها، ثم قام بسدادها خوفًا من زيادتها، وبعد ذلك تم قبول الاعتراض، فكيف يسترد المبلغ المسدد؟.

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