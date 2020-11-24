

موسكو 09 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 24 نوفمبر 2020 م سبوتنيك الروسية

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 24326 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 2.138.828 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 37031 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 1.634.671 حالة .

// انتهى //

11:32ت م

0045



موسكو 09 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 24 نوفمبر 2020 م سبوتنيك الروسيةسجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 24326 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 491 وفاة .وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 2.138.828 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 37031 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 1.634.671 حالة .// انتهى //11:32ت م0045

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تسجيل 24326 إصابة جديدة بكورونا في روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.