السعودية اليوم / سمو أمير الجوف يستقبل مدير الشؤون الإسلامية بالمنطقة



سكاكا 09 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 24 نوفمبر 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف إبراهيم بن نزال السليمان .

ونوه سمو أمير منطقة الجوف بالجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في خدمة بيوت الله والعناية بالمساجد .

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11:27ت م

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