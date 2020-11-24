، السديس عن الاعتداء الإرهابي على محطة توزيع المنتجات البترولية: عدوان سافر ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: محاولة فاشلة للنيل من مقدرات بلادنا المباركة لاسيما أنه بجوار الحرم المكي

استنكر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ الهجوم الإرهابي الجبان على أحد المرافق الحيوية شمال جدة.

وأكّد أن هذا العمل عدوان سافر على أمن المملكة العربية السعودية، ومحاولة فاشلة للنيل من مقدرات بلادنا المباركة، لاسيما أنه بجوار الحرم المكي الشريف الذي جعله الله -عزّ وجلّ- مثابة للناس وأمناً، مشيداً بدور رجال أمننا الأشاوس، وحسن استعدادهم، في حماية الوطن ومقدراته الحيوية، ورعاية مصالح المواطنين والمقيمين.

وختم السديس؛ بالدعاء لله -عزّ وجلّ- أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يديم عليها الأمن والأمان والاطمئنان، وأن يحفظ عليها عقيدتها وقيادتها وأمنها، وسائر بلاد المسلمين.الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس