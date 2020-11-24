، لقاح كورونا.. الصحة العالمية تشيد بنجاح هذا النوع ،

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أشادت كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية، سمية سواميناثان؛ "بالتقدم اللوجيستي الهائل" من خلال لقاح مرشح مضاد لكوفيد-19 تطوّره شركة الأدوية السويدية - البريطانية أسترازينيكا.
وأشارت سواميناثان، إلى أن اللقاح الذي نشرت أسترازينيكا عنه نتائج أولية، الإثنين، يمكن أن يخزّن في "ثلاجة عادية"، كما يظل مستقراً في درجات حرارة 2 إلى 8 درجات مئوية.
وسيعزّز هذا إمكانية الحصول على لقاحات فيروس كورونا بالنسبة لعديد من الدول، التي يصعب ضمان وجود السلاسل الباردة فيها، وهي المطلوبة للقاحات طوّرتها شركتا موديرنا وفايزر.
ووفق "سكاي نيوز" أخبرت مساعدة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية المسؤولة عن الوصول للقاحات والمنتجات الصحية، ماريانغيلا سيماو، مؤتمراً صحفياً إلى جوار سواميناثان، بأن مسؤولين بارزين بالمنظمة يتطلعون إلى الحصول على مزيد من البيانات من أسترازينيكا في الأيام المقبلة.
وأضافت سيماو، أن منظمة الصحة العالمية تتوقع الانتهاء من تقييم لقاحها "في بداية العام المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى نشر اللقاح.منظمة الصحة العالمية
24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442 08:33 AM
يخزّن في "ثلاجة عادية" ويظل مستقراً في حرارة 2 إلى 8لقاح كورونا.. الصحة العالمية تشيد بنجاح هذا النوع
أشادت كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية، سمية سواميناثان؛ "بالتقدم اللوجيستي الهائل" من خلال لقاح مرشح مضاد لكوفيد-19 تطوّره شركة الأدوية السويدية - البريطانية أسترازينيكا.
وأشارت سواميناثان، إلى أن اللقاح الذي نشرت أسترازينيكا عنه نتائج أولية، الإثنين، يمكن أن يخزّن في "ثلاجة عادية"، كما يظل مستقراً في درجات حرارة 2 إلى 8 درجات مئوية.
وسيعزّز هذا إمكانية الحصول على لقاحات فيروس كورونا بالنسبة لعديد من الدول، التي يصعب ضمان وجود السلاسل الباردة فيها، وهي المطلوبة للقاحات طوّرتها شركتا موديرنا وفايزر.
ووفق "سكاي نيوز" أخبرت مساعدة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية المسؤولة عن الوصول للقاحات والمنتجات الصحية، ماريانغيلا سيماو، مؤتمراً صحفياً إلى جوار سواميناثان، بأن مسؤولين بارزين بالمنظمة يتطلعون إلى الحصول على مزيد من البيانات من أسترازينيكا في الأيام المقبلة.
وأضافت سيماو، أن منظمة الصحة العالمية تتوقع الانتهاء من تقييم لقاحها "في بداية العام المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى نشر اللقاح.
، لقاح كورونا.. الصحة العالمية تشيد بنجاح هذا النوع ،
المصدر : الخليج 365
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