، إنجلترا تسعى لتقليص مدة الحجر الذاتي للقادمين من البلدان عالية الخطورة بكورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - منح هذه التسهيلات لركاب الرحلات الدولية

أعلنت سلطات إنجلترا أنها ستقدم نظاماً جديداً في 15 ديسمبر يسمح للمسافرين القادمين من البلدان عالية الإصابات بكورونا بالخروج من الحجر الصحي بعد 5 أيام إذا كانت نتيجة فحوصاتهم سلبية.

وأوضحت السلطات أنها ستمنح هذه التسهيلات لركاب الرحلات الدولية.

وكانت شركات الطيران والشركات الأخرى العاملة في مجال السفر والسياحة تدعو إلى مثل هذا التسهيلات منذ شهور، بعد أن عانت عواقب وخيمة من الحجر الصحي.إنجلترا فيروس كورونا الجديد