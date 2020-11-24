السعودية اليوم / تعاون بين جامعة الملك خالد وسجون عسير لتأهيل وخدمة النزلاء



أبها 8 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 23 نوفمبر 2020 م واس

وقعت جامعة الملك خالد اليوم اتفاقية تعاون مع المديرية العامة للسجون بمنطقة عسير، وذلك في مقر المدينة الجامعية بأبها .

وتهدف الاتفاقية التي وقعها وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية ، ومدير سجون منطقة عسير، إلى تحقيق التعاون بين الجهتين في عدة مجالات تشمل الدورات التدريبية والمحاضرات والندوات التوجيهية لمنسوبي المديرية ونزلائها.

كما تضمنت الاتفاقية تحديد آليات قبول واستكمال الدراسة للنزلاء في برامج الجامعة الأكاديمية.

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