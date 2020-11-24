السعودية اليوم / افتتاح وحدة ريادة الأعمال وإطلاق ثلاثة برامج متنوعة في جامعة نجران



نجران 08 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 23 نوفمبر 2020 م واس

افتتح معالي رئيس جامعة نجران الدكتور فلاح بن فرج السبيعي اليوم ، وحدة ريادة الأعمال بالجامعة، بحضور وكيل الجامعة للتطوير والجودة الدكتور منصور العتيبي، ومشرف الوحدة الدكتور تركي العلياني.

وقدم مشرف الوحدة الدكتور تركي العلياني, نبذة عن أعمال الوحدة ودورها في نشر ثقافة ريادة الأعمال وتحقيق أحد البرامج التنفيذية لرؤية المملكة 2030 في تعزيز ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال, كما استعرض أهداف ورسالة ورؤية الوحدة وخططها الإستراتيجية، ودورها في قيادة الابتكار وإدارة التغيير نحو إطار عملي يسهم في الإنتاجية والإبداع.

وعلى هامش افتتاح الوحدة، أطلق معالي رئيس الجامعة ثلاثة برامج متنوعة، بالتزامن مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال تستمر ثلاثة أيام، تمثلت في جلسة بعنوان : "دور الجامعات في ريادة الأعمال"، تتناول التوجه العام نحو ريادة الأعمال المؤسسية، تطورها ونموها، والعوامل الداعمة لنمو رواد الأعمال، ودور الجامعات في دفع الفكر الريادي الذي يتناغم مع رؤية المملكة 2030، ودورة في "التفكير التصميمي" لحل المشكلات والتعامل معها بطريقة تتمحور حول المستخدم، والفهم الدقيق للمشكلة وفق رغبة العملاء واحتياجاتهم، و إيجاد الحلول المبتكرة لها.

كما شملت البرامج مشروعات طلابية ريادية في الهندسة وتقنية المعلومات، يستعرض فيها مجموعة من طلاب وطالبات الجامعة مشروعاتهم التي حصل البعض منها على جوائز ومستويات متقدمة على مستوى المملكة؛ وذلك لبث روح التنافس والحماس في أوساط الجامعة بما يعزز المزيد من هذه الجهود.

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23:55ت م

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