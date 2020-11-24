محمد بن مسعود - الدمام - بلغ إجمالي الإصابات 93006 والوفيات 1714 شخصا سجلت اليونان خلال الساعات الـ24 الماضية 1388 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) و 84 حالة وفاة. وفى التفاصيل، أشارت منظمة الصحة العامة الوطنية في اليونان في بيان اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد ارتفع إلى 93006 حالات, فيما بلغ إجمالي الوفيات 1714 حالة وفاة. اليونان تسجل 1388 إصابة جديدة بكورونا و84 حالة وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-11-24 سجلت اليونان خلال الساعات الـ24 الماضية 1388 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) و 84 حالة وفاة. وفى التفاصيل، أشارت منظمة الصحة العامة الوطنية في اليونان في بيان اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد ارتفع إلى 93006 حالات, فيما بلغ إجمالي الوفيات 1714 حالة وفاة. 24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442 12:19 AM بلغ إجمالي الإصابات 93006 والوفيات 1714 شخصا بلغ إجمالي الإصابات 93006 والوفيات 1714 شخصا سجلت اليونان خلال الساعات الـ24 الماضية 1388 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) و 84 حالة وفاة. وفى التفاصيل، أشارت منظمة الصحة العامة الوطنية في اليونان في بيان اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد ارتفع إلى 93006 حالات, فيما بلغ إجمالي الوفيات 1714 حالة وفاة. ، اليونان تسجل 1388 إصابة جديدة بكورونا و84 حالة وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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