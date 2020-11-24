محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات بلغ 89196 والوفيات 2862 شخصًا سجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية 485 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و41 حالة وفاة. وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 89196 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 2862 حالة وفاة.

تونس تسجل 485 إصابة جديدة بكورونا و41 حالة وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-11-24 سجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية 485 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و41 حالة وفاة. وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 89196 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 2862 حالة وفاة.

24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442 12:14 AM إجمالي الإصابات بلغ 89196 والوفيات 2862 شخصًا إجمالي الإصابات بلغ 89196 والوفيات 2862 شخصًا سجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية 485 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و41 حالة وفاة. وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 89196 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 2862 حالة وفاة.

، تونس تسجل 485 إصابة جديدة بكورونا و41 حالة وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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