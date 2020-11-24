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إدانات عربية ودولية لاستهداف الحوثي خزان وقود بجدة

الثلاثاء 24 نوفمبر 2020

تتوالى الإدانات العربية والدولية لاستهداف مليشيا الحوثي للمدنيين والمنشآت والبنى التحتية السعودية، مؤكدين أنها جرائم تنتهك القانون الدولي والإنساني، وترقى لجرائم حرب.



وشددت الدول والمؤسسات العربية والدولية على التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها، وصون أمنها واستقرارها في مواجهة هذه الهجمات الجبانة المُشينة.

وأكد التحالف العربي في وقت سابق، ثبوت تورط ميليشيا الحوثي بالاعتداء الإرهابي الذي استهدف خزان وقود شمال جدة.

وأوضح المتحدث باسم التحالف العميد الركن تركي المالكي، أنه بالإشارة إلى البيان الصادر من وزارة الطاقة عن نشوب حريق في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية بمدينة جدة، فإنه ثبت تورط الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بهذا الاعتداء الإرهابي الجبان.

وأعربت مصر عن بالغ إدانتها واستنكارها لاستهداف ميليشيا الحوثي عبر مقذوف خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وأكدت مصر رفضها التام واستنكارها الشديد لمثل هذه الأعمال التخريبية الإرهابية التي تُرتكب ضد منشآت حيوية بالمملكة، وبما يستهدف أمن السعودية وكذا استقرار إمدادات الطاقة.

وأوضح البيان، أن مصر تعيد التأكيد على تضامنها، حكومةً وشعباً، مع المملكة العربية السعودية، ووقوفها بجانب السعودية فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وصون أمنها واستقرارها في مواجهة هذه الهجمات الجبانة المُشينة، وفي سبيل التصدي لكافة أشكال الإرهاب وداعميه.

وأعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها لاستهداف مليشيا الحوثي محطة لتوزيع المنتجات البترولية بمدينة جدة في السعودية.

واستنكرت الأمم المتحدة استهداف مليشيا الحوثي للمدنيين والبنى التحتية في السعودية، مشيرة إلى أنها جرائم تنتهك القانون الإنساني.

وقال الأمين العام الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، أن الهجمات ضد الأهداف المدنية والبنى التحتية تنتهك القانون الإنساني، معبرا عن قلقه من الاعتداء الذي استهداف محطة توزيع وقود تابعة لـ "ارامكو" في جدة.

وأعرب مجلس التعاون الخليجي عن إدانته للاعتداء الإرهابي على محطة توزيع الوقود في مدينة جدة.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف فلاح مبارك الحجرف، إن الاعتداءات الإرهابية المتكررة والمتعمدة لا تستهدف أمن السعودية فحسب وإنما أمن منطقة الخليج واستقرارها.

وأضاف، الاعتداءات الإرهابية ضد السعودية تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية، ونقف إلى جانب السعودية ونؤيد كافة ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

ودعا المجلس المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والوقوف بحزم في وجه الميليشيات الحوثية في محاولاتها المستمرة لزعزعة الأمن والسلم في المنطقة.

وأدانت وزارة الخارجية اليمنية مساء الإثنين، استهداف مليشيات الحوثيين لمحطة توزيع وقود في مدينة جدة، مؤكدة أنها تنتهك القانون الدولي والإنساني.

وقالت في بيان، أن الهجمات الإرهابية ضد السعودية تعكس مدى ارتباط مليشيات الحوثي بتنفيذ الأجندة الإيرانية المشبوهة في المنطقة.

وأدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي الاعتداء الإرهابي الذي استهدف خزان للوقود في محطة لتوزيع المنتجات البترولية بمدينة جدة.

وأكد في بيان دعم السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية منشآتها الحيوية والاقتصادية وكل من يحاول المساس بأمنها واستقرارها.