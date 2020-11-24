شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الرحالة ياسين غلام يحكي قصة دخوله المملكة: كنت أظن أنها صحراء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الرحالة المغربي ياسين غلام عن قصة دخوله المملكة، مؤكدا أنها أبهرته بطبيعتها الخلابة.

وقال الرحالة المغربي أنه كان يظن أن المملكة صحراء، لكن عندما تجوله في مناطقها المختلفة بهرته الطبيعة الخلابة.

وأوضح أنه جاء إلى المملكة بعد الحصول على تأشيرة دخول، قبل أزمة كورونا، مبينا أنه حزن لانه لن يستطيع أداء فريضة الحج بسبب الجائحة.

وأضاف غلام أنه خلال فترة تواجده بالمملكة اكتشف أشياء كثيرة، مشيرا إلى أن المملكة قارة كبيرة حيث قام بزيارة العديد من المناطق عبر دراجته.

وأكد الرحالة المغربي أن العلا من أجمل الأماكن التي زارها في المملكة، موضحا أن أكثر شيئا يؤلمه هو بعده عن وطنه وأهله.

وعن أصعب المواقف التي تعرض لها الرحالة خلال رحلاته للدول المختلفة هي قيام شخص بإطلاق النار عليه في جنوب أفريقيا.