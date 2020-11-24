خزان وقود جدة.. فيديو يوثق «الرد الفوري» للتحالف على جريمة الحوثيين

قصف دقيق لمخازن أسلحة وذخائر تابعة للميليشيات بصنعاء..
وثق مقطع فيديو الرد القوي والسريع لقوات التحالف «تحالف دعم الشرعية باليمن» على الاعتداء الإرهابي الجبان على خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة، وذلك بعد أن ثبت تورط ميليشيا الحوثي الإرهابية (المدعومة من إيران) في تلك الهجمات الإرهابية.
ونشر الحساب الرسمي للعربية على موقع «تويتر» مقطع فيديو، يوثق إطلاق الصواريخ بشكل مكثف ودقيق على مخازن أسلحة وذخائر تابعة للميليشيات الحوثية شرق صنعاء.
وصرح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة بأنه عند الساعة الثالثة وخمسين دقيقة من صباح اليوم، وقع انفجار تسبب في نشوب حريق في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة نتيجة اعتداء إرھابي بمقذوف، موضحًا أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق، وأنه لم تحدث، جراء ھذا الاعتداء، إصابات أو خسائر في الأرواح ولله الحمد، كما أن إمدادات شركة أرامكو السعودية من الوقود لعملائھا لم تتأثر.
بينما صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، بأنه بالإشارة إلى البيان الصادر من وزارة الطاقة عن نشوب حريق في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية بمدينة جدة، فإنه ثبت تورط الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بهذا الاعتداء الإرهابي الجبان، والذي لا يستهدف المقدرات الوطنية للمملكة وإنما يستهدف عصب الاقتصاد العالمي وإمداداته، وكذلك أمن الطاقة العالمي.
صور لقصف التحالف الصاروخي الذي استهدف مخازن أسلحة حوثية شرق #صنعاء #العربية pic.twitter.com/EWoLYCE6sW— ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) November 23, 2020
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