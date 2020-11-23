إطلاق 27 من ظباء الريم بمتنزهين في القصيم والرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية 7 من ظباء الريم في متنزه القصيم الوطني بالمنطقة، كما سيطلق اليوم 20 ظبي ريم بمتنزه الجرعاء بمحافظة شقراء بمنطقة الرياض. ويأتي ذلك ضمن البرنامج الوطني لإعادة توطين الحيوانات الفطرية في المحميات والمتنزهات الوطنية، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والأهلية، يأتي في مقدمتها المحميات الملكية، محميات الهيئة الملكية للعلا، المحميات التابعة للمشاريع الكبرى مثل (نيوم)، المحميات التي يشرف عليها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، المتنزهات الوطنية التي يشرف عليها المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، المحميات التابعة لجهات أخرى والقطاع الخاص المؤهل لذلك. وأكد الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور محمد قربان أن التعاون والتكامل بين الجهات الوطنية ذات العلاقة يأتي من منطلق دعم مسيرة المحافظة على التراث الوطني الفطري وفقا لرؤية 2030م للمملكة، وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية للحفاظ على البيئة بما يحقق مبدأ التنمية المستدامة وتنمية الثروات الفطرية وتنوعها الأحيائي والاستفادة منها بأسلوب مستدام، ودعم المكتسبات السياحية والترفيهية بما يضمن حيويتها واستمرارها لمصلحة الأجيال الحاضرة والمقبلة، ويصب في مصلحة تنويع الاقتصاد الوطني. أهداف إطلاق الحيوانات الفطرية: إعادة توطين الحيوانات الفطرية المحلية المهددة بالانقراض

استعادة أدوارها البيئية

تكوين مجموعات متكاثرة ذاتيا من الأنواع المحلية المهددة

رفع كفاءة وجاذبية المواقع المستهدفة للاستثمار والسياحة البيئية

رفع الوعي وتعزيز فرص التعليم البيئي والترويح

تعزيز مبدأ الاستدامة وتحسين نوعية الحياة والشراكة المجتمعية

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