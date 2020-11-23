شكرا لقرائتكم خبر حمضيات تنومة تتصدر الأسواق المحلية في عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ساعدت الأجواء المناخية المعتدلة والتربة الخصبة ووفرة المياه بمحافظة تنومة التابعة لمنطقة عسير المزارعين على التنوع في زراعة محاصيلهم الزراعية من الحبوب والخضراوات والفواكه، مما أضاف لهم عائدا اقتصاديا مجزيا.

وقدم المزارعون في الآونة الأخيرة لمزروعاتهم المزيد من الاهتمام، في ظل ما توليه وزارة البيئة والمياه والزراعة من دعم ورعاية واهتمام، من خلال البرامج الزراعية المتنوعة، مما أسهم في تشجيعهم لاستغلال مزارعهم الاستغلال الأمثل والعمل على زراعتها بالأشجار المثمرة كالخوخ والمشمش والبرتقال والليمون والجوافة والتين والرمان واليوسفي التي أصبحت تتواجد بشكل كبير في الأسواق المحلية.

(من ثمار البرتقال في تنومة (مكة

وأثبتت التجارب التي نفذها مزارعون في تنومة واهتمامهم بزراعة الحقول نجاحات متقدمة، في ظل ما يحظى به القطاع الزراعي من دعم مستمر تمثل في إتاحة الفرص للمزارعين لتطوير المهنة ومنحهم القروض الزراعية وتقديم النصائح والإرشادات الزراعية لهم، ومتابعتهم المستمرة لنتائج الاستثمار في المجال الزراعي.

ويشير المزارع عبدالرحمن سعيد إلى أن أهم ما يميز مزرعته الخاصة هي أشجار البرتقال واليوسفي والليمون إضافة إلى بعض الحمضيات اليابانية التي نجحت زراعتها في منطقة عسير.

وأبان أنه استفاد من تجارب مزارعين آخرين في بعض مناطق المملكة الأخرى، مشيدا بما قدمته وزارة البيئة والزراعة والمياه له كمزارع وللمزارعين الآخرين، خصوصا في جانب معدات الزراعة والمبيدات الحشرية الآمنة والإعانات الزراعية، إضافة إلى تقديم خطط وإرشادات زراعية لزيادة الإنتاج وضمان جودته، مبينا أن جميع الأسمدة المستخدمة في المزارع هي أسمدة عضوية، توضع بشكل دقيق وبناء على توصيات الجهة المختصة بالزراعة العضوية في وزارة البيئة والزراعة والمياه.

وتعتمد المزارع في تنومة ومعظم محافظات منطقة عسير على مياه الأمطار التي يقوم المزارعون بتخزينها في خزانات خاصة بذلك وسدود صغيرة حول المزارع، إضافة إلى استخدام الآبار التقليدية.

وتتميز مزارع تنومة بزراعة الفواكه والحمضيات الشتوية مثل البرتقال واليوسفي والليمون، والصيفية مثل الرمان والجوافة والعنب والتين، ويمكن عرض منتجاتها في أسواق المحافظة ومحافظات النماص ومحايل وخميس مشيط ومدينة أبها وغيرها.

أشهر أنواع الحمضيات بتنومة