شكرا لقرائتكم خبر عربات خاصة لتوزيع عبوات زمزم بالمسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس العربات الخاصة لتوزيع عبوات ماء زمزم بالمسجد الحرام.

وأكد السديس على دور إدارة سقيا زمزم في متابعة طرق إيصال وتوزيع ماء زمزم على قاصدي بيت الله الحرام داخل المسجد الحرام وفي ساحاته، مشددا على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة في توزيع العبوات.

وعبر عن شكره لمنسوبي إدارة سقيا زمزم لقاء ما يقومون به من نقلة نوعية في تطوير الأداء.