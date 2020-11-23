تعليم تبوك تحتفي باليوم العالمي للطفل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك أمس باليوم العالمي للطفل بعنوان (طفل اليوم قائد الغد)، من خلال تنظيم عدد من الفعاليات والبرامج الموجهة للطفل. وتضمن الحفل الذي أقيم بقاعة الأمير فهد بن سلطان العلمية عروضا مرئية و(أوبريت) ومعرضا تعريفيا بجهود الإدارة في رعاية الأطفال والتأكيد على حقوقهم التعليمية والمجتمعية. وأكد مدير تعليم تبوك إبراهيم العمري في كلمته خلال الحفل على أن وزارة التعليم تحرص على حماية ومراعاة الحقوق التربوية والنفسية والاجتماعية للأطفال وتقديم أفضل الخدمات التربوية والتعليمية لهم داخل المدارس ورياض الأطفال. وأكد مدير تعليم تبوك إبراهيم العمري في كلمته خلال الحفل على أن وزارة التعليم تحرص على حماية ومراعاة الحقوق التربوية والنفسية والاجتماعية للأطفال وتقديم أفضل الخدمات التربوية والتعليمية لهم داخل المدارس ورياض الأطفال.

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