السعودية | الملك سلمان: السعودية سباقة في محاربة التطرف والإرهاب

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جدة - بواسطة طلال الحمود - مجلس الوزراء الثلاثاء 27 اكتوبر 2020 عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز مجموعة العشرين رئيس المجلس الأوروبي يشيد بدور السعودية القيادي في العالم الإسلامي

الرياض - العربية.نت نشر في: 23 نوفمبر ,2020: 08:59 م GST آخر تحديث: 23 نوفمبر ,2020: 10:26 م GST

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