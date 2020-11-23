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محمد بن مسعود - الدمام - صدر قرار وزير الموارد البشرية، بترقية محمد بن مصعود الأمير، للمرتبة الحادية عشرة بوزارة المالية.
وعبر محمد عن سعادته بهذه الثقة الغالية، راجياً من الله العلي القدير أن تكون خير دافع لبذل مزيد من الجهد والعطاء لما فيه خدمة الدين والمليك.
وبهذه المناسبة تتقدم الصحيفة بالتهاني والتبريكات لأبي خالد، ونتمنى له المزيد من التوفيق والنجاح.
23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442 09:57 PMترقية محمد الأمير للمرتبة الحادية عشرة بوزارة المالية
صدر قرار وزير الموارد البشرية، بترقية محمد بن مصعود الأمير، للمرتبة الحادية عشرة بوزارة المالية.
وعبر محمد عن سعادته بهذه الثقة الغالية، راجياً من الله العلي القدير أن تكون خير دافع لبذل مزيد من الجهد والعطاء لما فيه خدمة الدين والمليك.
وبهذه المناسبة تتقدم الصحيفة بالتهاني والتبريكات لأبي خالد، ونتمنى له المزيد من التوفيق والنجاح.
، ترقية محمد الأمير للمرتبة الحادية عشرة بوزارة المالية ،
المصدر : الخليج 365
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