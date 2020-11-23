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نفى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم الاثنين، صحة المزاعم عن عقد اجتماع بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين إسرائيليين أمس.
وقال الأمير فيصل بن فرحان عبر حسابه في "تويتر": "لقد اطلعت على تقارير صحفية عن اجتماع مزعوم بين سمو ولي العهد ومسؤولين إسرائيليين خلال الزيارة الأخيرة، التي قام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو. لم يحدث مثل هذا الاجتماع، والمسؤولون الوحيدون الذين حضروا كانوا أمريكيين وسعوديين".وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود
23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442 07:56 PM
قال: المسؤولون الوحيدون الذين حضروا كانوا أمريكيين وسعوديينوزير الخارجية في تغريدة ينفي مزاعم عقد لقاء بين ولي العهد ومسؤولين إسرائيليين
نفى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم الاثنين، صحة المزاعم عن عقد اجتماع بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين إسرائيليين أمس.
وقال الأمير فيصل بن فرحان عبر حسابه في "تويتر": "لقد اطلعت على تقارير صحفية عن اجتماع مزعوم بين سمو ولي العهد ومسؤولين إسرائيليين خلال الزيارة الأخيرة، التي قام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو. لم يحدث مثل هذا الاجتماع، والمسؤولون الوحيدون الذين حضروا كانوا أمريكيين وسعوديين".
، وزير الخارجية في تغريدة ينفي مزاعم عقد لقاء بين ولي العهد ومسؤولين إسرائيليين ،
المصدر : الخليج 365
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