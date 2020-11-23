شكرا لمتابعة خبر عن الأحوال المدنية: يحق لمن بلغ 10 سنوات استخراج هوية وطنية بشرط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى): قالت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه يحق لمن بلغ عشرة أعوام من عمره استخراج هوية وطنية بشرط موافقة ولي الأمر. قالت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه يحق لمن بلغ عشرة أعوام من عمره استخراج هوية وطنية بشرط موافقة ولي الأمر. وأوضحت الأحوال المدنية أن يكون إصدار الهوية الوطنية اختيارياً من سن 10-15 سنة، ويشترط لها موافقة ولي الأمر، عند إتمام 15 سنة يكون الحصول عليها إلزاميا.

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