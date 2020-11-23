شاهد.. معلم يتابع الدروس مع طلابه من على السرير الأبيض رغم مرضه

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): رصد مقطع فيديو معلم يتابع الدروس مع طلابه عبر منصة " مدرستي " رغم مرضه من على السرير الأبيض داخل إحدى المستشفيات. رصد مقطع فيديو معلم يتابع الدروس مع طلابه عبر منصة " مدرستي " رغم مرضه من على السرير الأبيض داخل إحدى المستشفيات. وبدا في المقطع المعلم الذي يدعى زهير عثمان يقدم الدروس لطلابه رغم إصابته في حادث وتنويمه في المستشفى. وضرب المعلم مثالاً رائعاً في العزيمة والإخلاص والتفاني في عمله، مما أثار إعجاب المواطنين الذي أشادوا بإخلاصه في أداء رسالته التعليمية لتلاميذه رغم مرضه.

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