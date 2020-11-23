«قمة العشرين».. وزير الصحة يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بما تحقق

قدم وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد نجاح قمة العشرين التي استضافتها المملكة افتراضيًّا اليومين الماضيين.

وقال الربيعة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أتقدم بالتهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -يحفظهما الله- على النجاح المميز لقمة مجموعة العشرين وما تحقق من نتائج للتغلب على جائحة كورونا، وإطلاق مبادرة تسهم في الوصول إلى أدوات التصدي للجوائح».

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