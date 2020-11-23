الموارد البشرية: «إجراء» يؤثر على تصنيف المنشآت والمقابل المالي

قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إن نقل خدمة العمالة الوافدة بالمنشآت الصناعية؛ يؤدي إلى نزول المنشأة دون «النطاق الأخضر المرتفع»؛ لأنه في حالة نقل خدمة وافد لا بد من رفع نطاق المنشأة لتتمكن من نقل خدمة الوافد.

جاء ذلك ردًا على استفسار ورد من إحدى المنشآت، عبر حساب «العناية بالعملاء» التابع للوزارة عبر «تويتر» قالت فيه: «قدمت طلب تأييد عمالة (منح رصيد تأشيرات لاستقدام عمالة) وتمت الموافقة عليه وظهر رصيد التأييد في موقع وزارة الموارد البشرية بعدد 4 تأشيرات ولكن لم نستطع الاستفادة من أي من هذا العدد في نقل خدمات عامل وافد.

يذكر أن الإعفاء من المقابل المالي، يرتبط لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بتصنيف المنشآت وفق نسبة التوطين لديها؛ لتكون المنشآت المصنفة ضمن «النطاق الأخضر» وفق برنامج نطاقات، مدرجة في إطار ثلاثة نطاقات أولهما «النطاق الأخضر المرتفع» ويشمل الكيانات المتوسطة من حيث نسب التوطين ضمن الثلث الأعلى وفق نسبة التوطين المطلوبة لذلك التصنيف.

أما النطاق الثاني فهو «النطاق الأخضر المتوسط» ويشمل كيانات يقع متوسط نسب التوطين لديها ضمن الثلث المتوسط المحدد لذلك النطاق، بينما يشمل «النطاق الأخضر المنخفض»، كيانات لديها متوسط نسب توطين ضمن الثلث المنخفض، وفقًا النسبة المحددة لذلك التصنيف.

اقرأ أيضًا:

رسميًا.. نظام جديد لعقود العمل بالسعودية يسمح بحرية التنقل والخروج والعودة