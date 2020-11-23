ناصر الخثلان لـ«عاجل»: لا توقعات بعودة «التعليم الحضوري» هذا العام

قال مدير عام التعليم الأهلي المدارس المتقدمة، الدكتور ناصر الخثلان لـ«عاجل»: «أتوقع أن يستمر التعليم خلال الفصل الثاني، خاصة مع دخول فصل الشتاء وسهولة انتشار الفيروس ولا عودة للتعليم الحضوري إلا مع بدء الفصل الدراسي الأول للعام القادم».

وتابع الدكتور ناصر الخثلان لـ«عاجل»: «الاختبارات النهائية الآن من خلال لائحة تقويم الطالب التي أصدرتها الوزارة للاختبار النهائي للفصل الدراسي الأول عليها درجات قليلة، وأعتقد أن الأساس قائم على التقويم أثناء الفصل الدراسي...».

وأضاف: «هناك مساحة في المدرسة للحضور في حال عدم اختبار الطالب عن بُعد ‏أن يختبر حضوريًا وفق تباعد واحترازات في حال حصلت له أمور تمنعه من الاختبار عن بعد سواء تقنيه أو غيرها...».

وأثيرت الكثير من التساؤلات حول الاختبارات في حال تَعَثَّرَ على بعض الطلاب الدخول لأي سبب كان وطريقه حل بعض الإشكاليات التي تواجه الطلاب، بعدما اعتمدت وزارة التعليم الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لعام 1442 عن بُعد، وأن تكون الدرجات العظمى على أعمال السنة.

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