رماح تحتضن ثالث سباقات الهجن

تستضيف محافظة رماح 120 كيلو شمال شرق الرياض، الخميس المقبل، مهرجان رماح لسباق الهجن الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن على مدى 6 أيام، إذ أعلن الاتحاد البرنامج التفصيلي للسباق بعدد 114 شوطًا، بواقع 20 شوطاً للرموز و26 شوطاً مفتوحاً، 66 شوطاً عامًا وشوطين للماراثون، بمشاركة قرابة الـ2750 مشاركًا.

ويعتبر مهرجان رماح ثالث السباقات في روزنامة الهجن في الموسم الرياضي بعد سباق الطائف ومؤخرًا في النعيرية والتي تم الإعلان عنها في ستة ميادين بدعم وتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الذي وجه في الثاني والعشرين من أغسطس الماضي بإقامة عدد من سباقات الهجن في المملكة بما تشمله من عمليات التشغيل والتنظيم وتجهيز الميادين الخاصة بها والجوائز المخصصة لها؛ وذلك حرصًا من سموه على رياضة الهجن واهتمامًا منه بتطوير هذه الرياضة التاريخية، التي تعد جزءًا مهمًّا من إرث المملكة وثقافتها على مر التاريخ.

يذكر أن محافظة رماح تمتلك ميداناً مميزاً، وهي من أوائل المحافظات التي سبق لها استضافة العديد من منافسات الإبل والهجن والفروسية؛ حيث شهدت في عام 1403هـ احتضان ميدان الفروسية وهو أول حفل سباقات سنوي في المحافظة، فيما استضافت رماح جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن في نسخته الأولى في عام 2016.