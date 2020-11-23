شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: لقاح كورونا سيكون متوفرا للجميع مجانا والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة إن لقاحات فيروس كورونا المستجد ستكون متاحة مجانا للجميع في المملكة. وأضافت الوزاراة أن أخبار اللقاحات مشجعة وتعطي أملا بنهاية الجائحة، كما تأمل أن تغطي لقاحات فيروس كورونا 70 بالمئة من سكان المملكة بنهاية عام 2021.

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