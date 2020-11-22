كلية التقنية وكيفية التسجيل فيها عبر رابط التقديم للعام 1442 التيرم…

الكثير من أبنائنا طلاب الثانوية العامة الذين تخرجوا منها فى المملكة العربية السعودية، يبحثون عن طريقة التسجيل فى كلية التقنية، التى تعتبر من أفضل الكليات الحكومية التى تتبع مؤسسة التدريب التقنى، وهى من الكليات المشهورة على مستوى الشرق الأوسط، وهى تضم 19 كلية خاصة بالطلاب والطالبات فى 16 محافظة بالمملكة، ولأنه موضع ذو أهمية للكثير من أبنائنا فسوف نوضح خلال السطور التالية كل ما يتعلق بطريقة التقديم والشروط المطلوبة للالتحاق بها.

خطوات التقديم والتسجيل فى كلية التقنية

أولا: ندخل إلى الموقع الرسمى لبوابة التدريب التقنى والمهنى من خلال هذا الرابط https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate.

ثانيًا: نقوم بالضغط على عبارة «متقدم جديد»، وبعد ذلك نملأ جميع البيانات المطلوبة فى الخانات الشاغرة بحرص شديد ودقة عالية.

ثالثا: نقوم بكتابة رمز التأكيد الذى تم إرساله إلى الجوال الخاص بك، ثم بعد ذلك نقوم بالضغط على كلمة «تسجيل».

شروط الالتحاق بكلية التقنية

من المعروف أن لكل كلية شروط يجب أن تتوفر فى الطلاب الذين يرغبون فى الالتحاق بها، ومن أهم شروط الالتحاق أو التسجيل بكلية التقنية ما يلي:

1- يجب أن يكون الطالب أو الطالبة حاصلا على مؤهل الثانوية العامة بتقدير لا يقل عن 60%، ولا تزيد فترة الحصول على المؤهل على خمس سنوات.

2- يجب أن ينجح الطالب فى اختبار الرياض فى مادة اللغة الإنجليزية.

3- يجب أن يكون الطالب سعودى الجنسية أو أمه سعودية.

4- ينبغى على الطالب أن يكون قد اجتاز الاختبارات التحصيلية.

5- يجب أن لا يكون الطالب قد تم فصله من أى جامعة أخرى سابقًا.

وبهذا نكون قد وضحنا لكم طريقة التسجيل فى كلية التقنية للعام 1442 التيرم الثانى، وعرضنا شروط الالتحاق بالكلية ورابط التقديم المباشر، ونتمنى التوفيق للجميع.