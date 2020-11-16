آخر حصيلة رسمية: الرياض وحائل تتصدر حالات كورونا الجديدة بالسعودية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 301 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية، وتصدرت الرياض عدد حالات الإصابة بتسجيل 42 حالة، وتلتها حائل بتسجيل 31، وينبع مكة المكرمة 23 حالة لكل منهما.

وسجلت المدينة المنورة وخميس مشيط 15 حالة لكل منهما، فيما سجلت جدة 12، والمخواة 8 وتم تسجيل 7 حالات في كل من الهفوف والعقيق وبريدة، فيما سجلت رياض الخبراء والدمام والخبر ووادي الدواسر وتبوك 5 حالات بكل منهم، وتم تسجيل 4 حالات في كل من: الحجرة والأسياح والقنفذة والطائف والظهران ونجران.

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فيما سجلت بلجرشي والنبهانية والقريات ونمرة وبللسمر وعرعر 3 حالات بكل منهم. وتم تسجيل حالتين في كل من: المبرز، وسكاكا والعيص ووادي الفرع والحناكية وخيبر والحرجة وأحد رفيدة والقطيف، والحائط وخليص والمجمعة، وسجلت حالة واحدة في كل من: الجفر والعيون وطبرجل والبكيرية والقوارة وعنيزة والنماص والخمفجي والنعيرية ومليجة وقرية العليا ورأس تنوة والريث وبيش وصبيا وشرورة والدلم والمزراحمية والزلفى وشقراء.

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