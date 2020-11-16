السعودية اليوم / الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع يستقبل مدير الإدارة العامة للمرور



ينبع 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واس

استقبل الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد القرشي بمدينة ينبع الصناعية اليوم , مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد بن عبدالله البسامي والوفد المرافق له .

وتم خلال اللقاء تناول سبل التعاون المشترك بين الهيئة الملكية بينبع والإدارة العامة للمرور لتعزيز مستوى السلامة المرورية .

بعد ذلك شاهد الضيف ومرافقوه عرضين مرئيين من إعداد قطاع الشؤون الفنية وقطاع الخدمات المساندة بالهيئة الملكية بينبع، وتناولت العروض البنية التحتية التي أنشأتها الهيئة الملكية من شبكات طرق ذات مواصفات عالية وإشارات ضوئية ذكية تعمل آليا بالحاسب الآلي وفق أحدث التقنيات عبر كاميرات المراقبة المربوطة بالمركز للحد من المخالفات المرورية، مما جعل مدينة ينبع الصناعية أكثر انضباطاً في الجانب المروري.

كما اطّلع اللواء محمد البسامي والوفد المرافق له على مركز العمليات بإدارة الأمن الصناعي والسلامة، واستمع لشرح من القائمين على استقبال البلاغات والمخالفات المرورية ومعالجتها وتحليلها وتوجيه الجهات المختصة لمباشرتها بالهيئة الملكية بينبع ومتابعتها حتى إنهائها .

// انتهى //

16:59ت م

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