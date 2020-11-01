، على أرض الواقع.. طلاب أم القرى يدرسون تدفق الحشود والتباعد الجسدي بالمسجد الحرام ،

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نظّم قسم إدارة أعمال الحج والعمرة بجامعة أم القرى جولة ميدانية تطبيقية يومي الخميس والجمعة الماضيين لطلبة ماجستير إدارة الحشود؛ بالمسجد الحرام وساحاته في إطار التعاون المستمر بين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وجامعة أم القرى.
ويهدف البرنامج إلى تمكين الطلبة من التطبيق العملي لنظريات علم الحشود وتوظيف المنطق الرياضي والمعايير الدولية في حساب مستويات الخدمة والطاقة الاستيعابية وفي التعامل مع التدفقات والنقاط الحرجة وكتابة التقارير الميدانية الاحترافية لدعم اتخاذ القرار وتجويد خدمة إدارة الحشود المقدمة لقاصدي الحرم المكي عن طريق الاستثمار في المعرفة وفق رؤية 2030 وتطلعات القيادة الرشيدة ـ حفظها الله -.
وقد تم توزيع الطلاب على عددٍ من الأبواب لرصد تدفق الحشود أثناء الدخول والخروج من الحرم المكي الشريف وتحديد مستوى الخدمة المقدمة ومدى التزام الحشود بالتباعد والإجراءات الاحترازية.
وأشرف على الجولة مدير قسم إدارة أعمال الحج والعمرة بجامعة أم القرى الدكتور محمد بن عبدالقادر الخادم، وأستاذ دراسات الحشود المساعد بجامعة أم القرى الدكتور بدر بن سعود.
يُذكر أن برنامج الماجستير في إدارة الحشود المقدم من قِبل جامعة أم القرى يعدّ الأول من نوعه في دول الخليج والمنطقة العربية.جامعة أم القرى المسجد الحرام
على أرض الواقع.. طلاب أم القرى يدرسون تدفق الحشود والتباعد الجسدي بالمسجد الحرامعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2020-11-01
نظّم قسم إدارة أعمال الحج والعمرة بجامعة أم القرى جولة ميدانية تطبيقية يومي الخميس والجمعة الماضيين لطلبة ماجستير إدارة الحشود؛ بالمسجد الحرام وساحاته في إطار التعاون المستمر بين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وجامعة أم القرى.
ويهدف البرنامج إلى تمكين الطلبة من التطبيق العملي لنظريات علم الحشود وتوظيف المنطق الرياضي والمعايير الدولية في حساب مستويات الخدمة والطاقة الاستيعابية وفي التعامل مع التدفقات والنقاط الحرجة وكتابة التقارير الميدانية الاحترافية لدعم اتخاذ القرار وتجويد خدمة إدارة الحشود المقدمة لقاصدي الحرم المكي عن طريق الاستثمار في المعرفة وفق رؤية 2030 وتطلعات القيادة الرشيدة ـ حفظها الله -.
وقد تم توزيع الطلاب على عددٍ من الأبواب لرصد تدفق الحشود أثناء الدخول والخروج من الحرم المكي الشريف وتحديد مستوى الخدمة المقدمة ومدى التزام الحشود بالتباعد والإجراءات الاحترازية.
وأشرف على الجولة مدير قسم إدارة أعمال الحج والعمرة بجامعة أم القرى الدكتور محمد بن عبدالقادر الخادم، وأستاذ دراسات الحشود المساعد بجامعة أم القرى الدكتور بدر بن سعود.
يُذكر أن برنامج الماجستير في إدارة الحشود المقدم من قِبل جامعة أم القرى يعدّ الأول من نوعه في دول الخليج والمنطقة العربية.
01 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الأول 1442
01:00 AM
لتمكين الطلبة من التطبيق العملي لنظريات علم الحشود وتوظيف المنطق الرياضي
نظّم قسم إدارة أعمال الحج والعمرة بجامعة أم القرى جولة ميدانية تطبيقية يومي الخميس والجمعة الماضيين لطلبة ماجستير إدارة الحشود؛ بالمسجد الحرام وساحاته في إطار التعاون المستمر بين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وجامعة أم القرى.
ويهدف البرنامج إلى تمكين الطلبة من التطبيق العملي لنظريات علم الحشود وتوظيف المنطق الرياضي والمعايير الدولية في حساب مستويات الخدمة والطاقة الاستيعابية وفي التعامل مع التدفقات والنقاط الحرجة وكتابة التقارير الميدانية الاحترافية لدعم اتخاذ القرار وتجويد خدمة إدارة الحشود المقدمة لقاصدي الحرم المكي عن طريق الاستثمار في المعرفة وفق رؤية 2030 وتطلعات القيادة الرشيدة ـ حفظها الله -.
وقد تم توزيع الطلاب على عددٍ من الأبواب لرصد تدفق الحشود أثناء الدخول والخروج من الحرم المكي الشريف وتحديد مستوى الخدمة المقدمة ومدى التزام الحشود بالتباعد والإجراءات الاحترازية.
وأشرف على الجولة مدير قسم إدارة أعمال الحج والعمرة بجامعة أم القرى الدكتور محمد بن عبدالقادر الخادم، وأستاذ دراسات الحشود المساعد بجامعة أم القرى الدكتور بدر بن سعود.
يُذكر أن برنامج الماجستير في إدارة الحشود المقدم من قِبل جامعة أم القرى يعدّ الأول من نوعه في دول الخليج والمنطقة العربية.
، على أرض الواقع.. طلاب أم القرى يدرسون تدفق الحشود والتباعد الجسدي بالمسجد الحرام ،
المصدر : الخليج 365
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