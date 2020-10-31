شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد هوية المسؤول عن تجمع مخالف في تثليث والان نبدء بالتفاصيل

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه تجمع عدد من الأشخاص في إحدى الاستراحات بمحافظة تثليث دون التقيد ببعض الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 )، ومخالفتهم بذلك لأحكام لائحة الحد من التجمعات، التي تسهم في تفشي ونقل الفيروس، فقد أسفرت إجراءات التقصي والاستدلال عن تحديد هوية المسؤول عن التجمع المخالف وهو مواطن في العقد الخامس من العمر، ويجرى العمل على تطبيق العقوبة المقررة نظاماً، بحق الداعي ، وصاحب المنشأة، وكل من حضر . // للصحف // // انتهى //23:00 ت م NNNN

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