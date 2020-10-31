شكرا لقرائتكم خبر 402 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 433 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 402 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 433 حالة، و19 وفاة، ليصبح إجمالي الحالات في المملكة 347282 حالة، من بينها 8038 حالة نشطة، منها 776 حالة حرجة.

وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة منها %42 من الإناث، %58من الذكور، كما بلغت نسبة الأطفال %12، والبالغين %85، وكبار السن 3%، لافتة إلى أنه أجري 51418 فحصا مخبريا جديدا.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من الفيروس، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجددت (الصحة) التوصية لكل من لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها لخدمة من يشعر بأعراض الفيروس، أو مراكز تأكد التي خصصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس اب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات الفيروس، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

إجمالي الحالات 347,282

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الحالات النشطة 8038

المتعافون 333,842

الوفيات 5402