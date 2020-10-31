محمد بن مسعود - الدمام - بعد الخسارة من الاتحاد بثنائية سَخِر المحترف البرازيلي السابق بالنادي الأهلي، البرازيلي جوزيف دي سوزا، من هزيمة فريقه السابق في الديربي أمام الاتحاد. وانتهت المباراة التي جمعت الفريقَين في ديربي الجولة الثالثة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفوز الاتحاد بهدفين دون رد. ووضع البرازيلي جوزيف دي سوزا علامة ضاحكة في أحد ردوده على صفحته بموقع تويتر مرفقًا مع العلامة نتيجة المباراة. الأهلي الأهلي 31 أكتوبر 2020 - 14 ربيع الأول 1442 11:23 PM Advertisements بعد الخسارة من الاتحاد بثنائية "دي سوزا" محترف "الأهلي" السابق يسخر من هزيمة الفريق "دي سوزا" محترف "الأهلي" السابق يسخر من هزيمة الفريق سَخِر المحترف البرازيلي السابق بالنادي الأهلي، البرازيلي جوزيف دي سوزا، من هزيمة فريقه السابق في الديربي أمام الاتحاد. وانتهت المباراة التي جمعت الفريقَين في ديربي الجولة الثالثة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفوز الاتحاد بهدفين دون رد. ووضع البرازيلي جوزيف دي سوزا علامة ضاحكة في أحد ردوده على صفحته بموقع تويتر مرفقًا مع العلامة نتيجة المباراة. الكلمات المفتاحية ، "دي سوزا" محترف "الأهلي" السابق يسخر من هزيمة الفريق ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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