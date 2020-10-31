السعودية اليوم / المغرب تسجّل 3790 إصابة بفيروس كورونا



الرباط 14 ربيع الاول 1442 هـ موافق 31 اكتوبر 2020 م

سجّلت المغرب خلال الـ 24 ساعة الماضية 3790 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 181 ألفا و275 , فيما وصل مجموع الوفيات إلى 3695 حالة وفاة .

// انتهى //

21:33ت م

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الرباط 14 ربيع الاول 1442 هـ موافق 31 اكتوبر 2020 مسجّلت المغرب خلال الـ 24 ساعة الماضية 3790 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 70 حالة وفاة ، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 219 ألفا و 84 إصابة .وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 181 ألفا و275 , فيما وصل مجموع الوفيات إلى 3695 حالة وفاة .// انتهى //21:33ت م0105

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