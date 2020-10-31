شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة: تمديد استقبال مبادرات الأفراد للتنافس على جوائز الإبداع والان نبدء بالتفاصيل

وافق صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، على تمديد فترة استقبال مبادرات الأفراد للتنافس على جوائز الإبداع للمبادرات الفردية ضمن ملتقى مكة الثقافي لعام 1442هـ بعنوان "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي" ، لعشرة أيام ، إذ تستمر حتى الـ 25 من الشهر الجاري.

ويأتي التمديد حرصاً من سمو أمير مكة المكرمة على إتاحة الفرصة للمبدعين والمهتمين كافة من أبناء المنطقة للمشاركة في الملتقى لهذا العام بمبادرات رقمية تسهم في بناء إنسان المنطقة وتنميتها في ظل تزايد مبادرات الأفراد المتقدمة للملتقى.

وأوضحت أمانة الملتقى، أنه ستُقدَّم هذا العام مجموعة من الجوائز النوعية لدعم وتحفيز المبادرات والبرامج المقدمة للأفراد وملاك المبادرات الأكثر تحقيقا للأثر الإيجابي ، بحيث تُكرَّم المراكز الثلاثة الأولى التي قدمت أفضل مبادرات فردية للملتقى ، مضيفة أن الشروط العامة لجوائز الإبداع للمبادرات تكون انطلاقتها من منطقة مكة المكرمة وارتباطها بشعار ملتقى مكة الثقافي للعام الحالي، وأن يكون المشارك أو أحد المشاركين على الأقل سعودي الجنسية، وجميع أعضاء الفريق مقيمين في مكة.

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كما يسمح باشتراك أكثر من شخص في العمل الواحد ويقتصر حضور البرنامج التدريبي على شخصين كحد أقصى، منوهة بضرورة أن تتضمن المبادرة المقدمة إضافة معرفية تسهم في التقدم التقني أو تعديل سلوك رقمي وتعكس فكرة إبداعية أو تطوير ملحوظ لفكرة سابقة , كما تكون الأولوية للمتقدمين الذين لديهم ابتكار مسجل أو صدرت له براءة اختراع في مجال محدد أو إنتاج نموذج أولي لمنتجهم أو فكرتهم التقنية وأن يكون المنتج أو الفكرة من إنتاج المتقدم بطلب المشاركة الذي يتعهد بأن الفكرة ملك له وأنه راعي حقوق الملكية الفكرية ، وتسجيل المشاركة والموافقة عليها من قبل لجنة الفعاليات والبرامج بالملتقى في فترة التسجيل ، ورفع التقارير من الجهة القائمة بالمبادرة على موقع " مبادرتي ".

وبحسب الأمانة فإن تقديم الجوائز النوعية يهدف لدعم وتحفيز المبادرات والبرامج المقدمة ضمن موضوع الملتقى لهذا العام بمنطقة مكة المكرمة ، بحيث تقدم للجهات والأفراد ملاك المبادرات الأكثر تحقيقا للأثر الإيجابي منها " جوائز الإبداع للمبادرات المؤسسية " وهي مخصصة للجهات المشاركة في فعاليات ملتقى مكة الثقافي بحيث تُكرّم المراكز الثلاثة الأولى التي قدمت أفضل مبادرات للملتقى ، و" جوائز الإبداع للمبادرات الفردية " مخصصة للمشاركات الفردية كمبادرات تقنية ، بحيث تُكرّم المراكز الثلاثة الأولى التي قدمت أفضل مبادرات فردية للملتقى.

وتتضمن جوائز ملتقى مكة الثقافي " جوائز الإبداع لمبادرات المحافظات "، التي تهدف إلى إشراك المحافظات في الحراك الثقافي والتنموي في المنطقة ، وإتاحة الفرصة للمبدعين للمشاركة في تنمية مدنهم في شتى المجالات ، بحيث تشمل الجوائز المبادرات المخصصة لمعالجة مشكلة قائمة في المحافظة ، أو وضع حلول لها أو استجابة لحاجة أو تطوير يخص تلك المحافظة على وجه التحديد.