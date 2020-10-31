- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم ضبط رجل وفتاة كانا يستقلان دراجة نارية وأشهرا السلاح على المارة بالطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
ضبط رجل وفتاة كانا يستقلان دراجة نارية وأشهرا السلاح على المارة بالطائف
متابعات الخليج 365 - واس
تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم السبت، من القبض على رجل وفتاة كانا يستقلان دراجة نارية مع إشهار السلاح على أحد سالكي الطرق العامة بمحافظة الطائف.
وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه قائد دراجة نارية وترافقه فتاة أثناء تجولهما في أحد الطرق العامة، وقيام الفتاة بإشهار سلاح ناري (مسدس) كان بحوزتها على أحد سالكي الطريق، فقد باشرت الجهات الأمنية بشرطة محافظة الطائف إجراءات الاستدلال والضبط وتمكنت – بفضل الله – من تحديد هوية المتهمين والقبض عليهما وهما (مواطن ومواطنة في العقد الثاني والثالث من العمر).
وأضاف الغامدي أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة وفق نظام الإجراءات الجزائية.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط رجل وفتاة كانا يستقلان دراجة نارية وأشهرا السلاح على المارة بالطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.