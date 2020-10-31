السعودية اليوم / الرئيس العام لشؤون الحرمين يدعو المعتمرين القادمين من الخارج للتقيد بالإجراءات الاحترازية في الحرمين الشريفين انطلاقاً من مقاصد الشريعة حفاظاً على صحتهم وسلامتهم



مكة المكرمة 14 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 31 أكتوبر 2020م واس

دعا معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس المعتمرين القادمين من الخارج التقيد بالإجراءات الاحترازية في الحرمين الشريفين حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وذلك تزامناً مع المرحلة الثالثة من موسم العمرة.

وأكد معاليه أن الرئاسة تعمل على تهيئة الأجواء المثالية وتفعيل الخطط الصحية والإرشادية والتوجيهية لضمان آداء المعتمرين والمصلين لعبادتهم بكل يسر وسهولة وذلك وفق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله-.

وأكد الشيخ السديس على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لضمان سلامة المعتمرين والمصلين في المسجد الحرام والمسجد النبوي من فيروس

ورفع معاليه أكف الدعاء لله سبحانه وتعالى أن يتقبل من المعتمرين والمصلين مناسكهم وشعائرهم وأن يجزي خام الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين خير الجزاء على ما يقدمانه من دعم وعناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما.

// انتهى //

17:26ت م

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مكة المكرمة 14 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 31 أكتوبر 2020م واسدعا معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس المعتمرين القادمين من الخارج التقيد بالإجراءات الاحترازية في الحرمين الشريفين حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وذلك تزامناً مع المرحلة الثالثة من موسم العمرة.وأكد معاليه أن الرئاسة تعمل على تهيئة الأجواء المثالية وتفعيل الخطط الصحية والإرشادية والتوجيهية لضمان آداء المعتمرين والمصلين لعبادتهم بكل يسر وسهولة وذلك وفق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله-.وأكد الشيخ السديس على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لضمان سلامة المعتمرين والمصلين في المسجد الحرام والمسجد النبوي من فيروس كورونا وذلك انطلاقاً من مقاصد الشريعة الإسلامية التي تدعو للحفاظ على النفس البشرية ودرء المفاسد وجلب المصالح.ورفع معاليه أكف الدعاء لله سبحانه وتعالى أن يتقبل من المعتمرين والمصلين مناسكهم وشعائرهم وأن يجزي خام الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين خير الجزاء على ما يقدمانه من دعم وعناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما.// انتهى //17:26ت م0079

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