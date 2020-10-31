إطلاق نار على قس في ليون بفرنسا وهروب المشتبه به

2020-10-31

متابعات الخليج 365 - متابعة

تعرض قس في مدينة ليون الفرنسية، لحادث إطلاق نار من شخص مجهول، فيما تمكن المشتبه به من الهروب من الموقع.

وأوضحت الشرطة الفرنسية، في أول تعليق لها على الحادث، أن قسًّا تعرض لإطلاق نار في ليون، وجاري البحث عن أحد المشتبه بهم في الحادث.

Advertisements

يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال في تصريحات جديدة: إنه يتفهم مشاعر المسلمين إزاء الرسوم المسيئة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، مشددًا على أن حكومته لا تقف خلف هذه الرسوم.

تصريحات ماكرون:

وحسب ما نشرته وكالة روسيا اليوم، فإنّ ماكرون قال في تصريحات تلفزيونية: إن “الرسوم الكاريكاتورية ليست مشروعًا حكوميًّا بل هي منبثقة من صحف حرة ومستقلة غير تابعة للحكومة”، مضيفًا أنه يتفهم مشاعر المسلمين إزاء هذه القضية.

وتابع ماكرون حديثه، بأنّه يعتقد أن ردود الفعل كان مردها أكاذيب وتحريف كلامه ولأن الناس فهموا أنه مؤيد لهذه الرسوم، متابعًا: “هناك أناس يحرّفون الإسلام وباسم هذا الدين يدّعون الدفاع عنه”.

وأكد الرئيس الفرنسي، على أنّ المسلمين هم الأكثر تضررًا من تصرف هؤلاء الذين يحرفون الإسلام، حسب قوله.



شارك الخبر







