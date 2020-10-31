استشارية تغذية: استبدلوا اللحوم بـ4 حصص أطعمة بحرية أسبوعيًّا

2020-10-31

متابعات الخليج 365 - محمد داوود- جدة

يعتمد كثير من أفراد المجتمع على تناول اللحوم أكثر من المأكولات البحرية، كما أن المناسبات الخارجية والاحتفالات تركز على الذبائح التي تتضمن اللحوم كمصدر رئيسي في إعداد الكبسات والمفطحات والمندي والمضغوط والسليق، كما أن المرفقات للوجبات التي تُعرف بالمعجنات مثل السمبوسك والكبة وغيرها تعتمد أيضًا على اللحوم.

دهون غير مشبعة:

وتنصح استشارية التغذية الدكتورة جواهر عبدالله، بالحد من تناول اللحوم والإكثار من تناول الوجبات البحرية، فاللحوم مصدر قوي الدهون بينما دهون الأسماك غير مشبعة، والملاحظ في بيوت المجتمع السعودي أن أكثر الوجبات التي تعد تتضمن اللحوم، وقلما نجد أسرًا تحرص على المأكولات البحرية، والأفضل صحيًّا هو تناول 3 حصص لحوم في الأسبوع و4 حصص مأكولات بحرية تشمل الأسماك والروبيان والكابوريا وغيرها، إذ يكون هناك توازن في الحصول على كل مصادر الدهون والفيتامينات والمعادن والألياف، مع ضرورة الحرص على تناول الخضراوات والأوراق الخضراء.

تقلل خطر الجلطات:

وعن فوائد المأكولات البحرية قالت الدكتورة عبدالله: المأكولات البحرية مفيدة لصحة القلب؛ لاحتوائها على كميات منخفضة من الدهون، وكميات كبيرة من الأوميجا 3، إذ تقلل من خطر الجلطات والالتهابات لوجود مواد مضادة للجلطات والالتهابات، كما تقلل الإصابة بالتهاب المفاصل، وتقي من خطر الإصابة بالزهايمر وتحمي المخ من تضرر خفض الذاكرة والإدراك، وتحمي الشعر من التساقط وتحافظ على نظارة البشرة كما تحمي الجلد من الإصابة بالأمراض، كما تعتبر المأكولات البحرية غنية بفيتامين “د” المهم جدًّا لجسم الإنسان خاصة الذين لا يتعرضون لأشعة الشمس، وتقلل من خطر الإصابة بمرض السكر ومرض الربو، بجانب المحافظة على العيون.

تكافح الأمراض المزمنة:

ونوهت الدكتورة عبدالله في ختام حديثها، أن دراسة عالمية أوضحت أن المجتمعات التي تتناول المأكولات البحرية بكثرة يقل فيها معظم الأمراض المزمنة كبعض الدول الآسيوية المعروفين برشاقتهم وحيويتهم ونشاطهم الدائم والذكاء الحاد مثل (اليابان والصين وأيسلندا) وبعض الدول الأخرى مثل البرتغال، فمعظم شعوب هذه الدول تعلم جيدًا قيمة تناول المأكولات البحرية، وتعرف جيدًا أن كلما تناولوا المزيد من المأكولات البحرية المختلفة، كلما اختفت من حياتهم الأمراض وخصوصًا هشاشة العظام.

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مأكولات سوبر فوود:

وفي السياق، يقدم الموقع البريطاني “ديلي ميل” مجموعة من المأكولات البحرية التي يطلق عليها “سوبر فوود” وفقًا لبحث قدمه اختصاصي التغذية “جولييت كلو” عن أفضل المأكولات البحرية للحفاظ على صحة الفرد؛ نظرًا لأهميتها للبشرة والحفاظ على العظام والأسنان وغيرها.

وتشمل قائمة “سوبر فوود” البحرية:

الكابوريا:

من الوجبات التي لا يفكر في تناولها الكثيرون؛ نظرًا لصعوبة تناوله في كثير من الأحيان، ولكن البروتين الذي يتوفر فيه يكفيه ليكون وجبة أساسية من بين الوجبات الغذائية الأسبوعية فهو يحتوي على اللحم البني الغني بالكالسيوم، وهو من الوجبات الصحية لصحة العظام، حيث يحتوي لحمه على الحديد لصنع خلايا الدم الحمراء وإمداد الجسم بالطاقة وإبعاد التعب عن الفرد، ولا ننسى مجموعة الفيتامينات مثل B، E، المنجنيز والفوسفور واليود.

سمك القاروص:

ينتمي سمك القاروص لفصيلة اللحم الأبيض، ولكنه في نفس الوقت غني بالأوميجا 3 الدهنية مما يجعله الاختيار الأمثل لوضعه على قائمة “سوبر فود” للمأكولات البحرية، بالإضافة لغنائه بالفوسفور والسيلينيوم والبوتاسيوم، كما أنه مصدر كبير لفيتامين B1 فضلًا عن كونه من الوجبات الهامة لتقوية الجهاز العصبي.

السردين:

من الأسماك الزيتية التي تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تساعد على الحفاظ على القلب يعمل بشكل طبيعي، ولكن هذا ليس الفائدة الوحيدة، حيث يحتوي السردين على فيتامين D مما يساعد على إبقاء العظام والأسنان بحالة صحية دائمًا، بالإضافة إلى محافظته على الجهاز المناعي الذي يعد جبهة الإنقاذ الأولى من الأمراض.

الرنجة:

تحتوي على فيتامين D وكذلك الفوسفور والمغذيات الأخرى اللازمة لصحة العظام مثل البوتاسيوم والسيلينيوم والبود وأوميجا 3 الدهنية، بالإضافة إلى احتوائها على الفيتامينات B وخاصة فيتامين B6 الذي يساعد على تنظيم الهرمونات المختلفة في الجسم.



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