الارشيف / اخبار السعوديه

"ديبالا" في ورطة مع يوفنتوس.. ووكيل أعماله يغادر إلى الأرجنتين

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements
محمد بن مسعود - الدمام - اللاعب يطالب براتب سنوي 15 مليون يورو

قالت إدارة يوفنتوس: إنه تم تأجيل مفاوضات تجديد عقد الأرجنتيني باولو ديبالا حتى إشعار آخر؛ بسبب ضيق الوقت وسفر وكيل أعماله إلى الأرجنتين.

وقالت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، السبت: إن ديبالا يريد الحصول على راتب سنوي يقدر بنحو 15 مليون يورو، رغم أنه يتقاضى حالياً نحو 7.5 فقط.


في المقابل، يطمح مسؤولو يوفنتوس في الوصول إلى اتفاق يسمح بحصول المهاجم على 10 مليون سنوياً، ليناسب الوضع المالي الحالي للنادي وظروفه.

"ديبالا" في ورطة مع يوفنتوس.. ووكيل أعماله يغادر إلى الأرجنتين

صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-10-31

قالت إدارة يوفنتوس: إنه تم تأجيل مفاوضات تجديد عقد الأرجنتيني باولو ديبالا حتى إشعار آخر؛ بسبب ضيق الوقت وسفر وكيل أعماله إلى الأرجنتين.

وقالت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، السبت: إن ديبالا يريد الحصول على راتب سنوي يقدر بنحو 15 مليون يورو، رغم أنه يتقاضى حالياً نحو 7.5 فقط.

Advertisements


في المقابل، يطمح مسؤولو يوفنتوس في الوصول إلى اتفاق يسمح بحصول المهاجم على 10 مليون سنوياً، ليناسب الوضع المالي الحالي للنادي وظروفه.

31 أكتوبر 2020 - 14 ربيع الأول 1442

05:33 PM

اللاعب يطالب براتب سنوي 15 مليون يورو

قالت إدارة يوفنتوس: إنه تم تأجيل مفاوضات تجديد عقد الأرجنتيني باولو ديبالا حتى إشعار آخر؛ بسبب ضيق الوقت وسفر وكيل أعماله إلى الأرجنتين.

وقالت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، السبت: إن ديبالا يريد الحصول على راتب سنوي يقدر بنحو 15 مليون يورو، رغم أنه يتقاضى حالياً نحو 7.5 فقط.


في المقابل، يطمح مسؤولو يوفنتوس في الوصول إلى اتفاق يسمح بحصول المهاجم على 10 مليون سنوياً، ليناسب الوضع المالي الحالي للنادي وظروفه.

، "ديبالا" في ورطة مع يوفنتوس.. ووكيل أعماله يغادر إلى الأرجنتين ،
المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "ديبالا" في ورطة مع يوفنتوس.. ووكيل أعماله يغادر إلى الأرجنتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا