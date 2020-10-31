تابعة لوزارة الحرس الوطني

شاركت طائرة بلاك هوك UH-60M التابعة لطيران وزارة الحرس الوطني، في تدشين الاتحاد السعودي لرياضات المغامرة. وذكرت وزارة الحرس الوطني –عبر تويتر- أنَّ طائرة بلاك هوك شاركت بالإنزال المظلي الحرّ على ارتفاع ١٢ ألف قدم. Advertisements وكان الاتحاد السعود لرياضات المغامرة، نظم فعالية القفز المظلّي في حلبة (ديراب) وشارك فيها رياضيو التزلج بالعجلات. اقرأ أيضًا: وزارة الحرس الوطني: بدء الحملة السنوية لمواجهة الإنفلونزا الموسمية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. طائرة بلاك هوك تشارك في تدشين الاتحاد السعودي لرياضات المغامرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.