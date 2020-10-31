إحالة مقتحم الحرم المكي إلى النيابة العامة

علمت «دوت الخليج» من مصادر مطلعة، أن القوة الخاصة لأمن الحرم المكي أحالت اليوم، مُقتحم أبواب الحرم المكي إلى النيابة العامة بالعاصمة المقدسة، وذلك من أجل سماع كافة أقواله، على أن تتم إحالته بعد ذلك إلى المحكمة الجزائية بمكة المكرمة.

وفي التفاصيل التي تحصلت عليها «دوت الخليج» وانفردت بها، فإنه في مساء يوم الجمعة قام أحد المواطنين بقيادة مركبته بسرعة جنونية من جهة حي أجياد متجها إلى الحرم المكي من الساحة الجنوبية، ليصدم السياج الموجود بالساحة ويرتطم بباب 89 المغلق بالحرم المكي ولم ينتج عن ذلك أي إصابات.

وأبانت المصادر أن قائد المركبة كان في حالة غير طبيعية وتم القبض عليه مباشرة من قبل القوة الخاصة بأمن الحرم وتثبيت الواقعة وسحب مركبته لحجز السيارات بالعاصة المقدسة، مع استمرار المصلين والمعتمرين أداء عباداتهم وأعمالهم دون أي توقف أو تأخر في أعمالهم المرتبطة بزمن محدد عبر تطبيق اعتمرنا. من جهتها، أكدت إمارة منطقة مكة المكرمة في بيان لها، بأنه في تمام الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم الجمعة الموافق 13-3-1442هـ باشرت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة حادثة ارتطام سيارة بأحد أبواب المسجد الحرام نتيجة انحرافها أثناء سيرها بسرعة عالية في أحد الطرق المحيطة بالساحة الجنوبية بالمسجد الحرام،وبفضل الله لم يصب أي شخص بأذى، واتضح أن الشخص بعد القبض عليه أنه مواطن وبحالة غير طبيعية وجارٍ إحالته للنيابة العامة.

من جانبه، أكد الخبير الأمني اللواء عبدالله كسناوي لـ«دوت الخليج» أن مثل هذه المواقف تسهم في معالجة كافة الأحداث وتطويرها خلال المرحلة القادمة، وذلك بوجود أعمدة أكثر حصانة وصلابة يتم تطويرها بأنظمة الهيدروليك بالإمكان نزولها داخل الأرض وارتفاعها بمسافة لا تزيد عن متر، وتكون بجميع المواقع القريبة من الحرم المكي، تساهم في المنع والتصدي لجميع المركبات المتجاوزة للمواقع المصرح لها، مع عدم إعاقة حركة الزوار أثناء قدومهم للحرم المكي مشيا على إقدامهم، أو باستخدام العربات المتنقلة.