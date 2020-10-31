تسجيل 402 حالة كورونا جديدة وشفاء 433

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت عن تسجيل (402) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (347282) حالة، من بينها (8038) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (776) حالة حرجة، كما تم تسجيل (433) حالة تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (333842) حالة.

وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها (402)حالة منها 42% إناث، 58% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 12٪، والبالغين 85%، وكبار السن 3%.

فيما بلغ عدد الوفيات (5402) حالة ، بإضافة (19) حالة وفاة جديدة، لافتة إلى أنه تم إجراء (51418) فحص مخبري جديد