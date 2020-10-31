السعودية اليوم / مصر تؤكد أهمية الالتزام بتنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن



القاهرة 14 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 31 أكتوبر 2020 م واس

أكدت مصر على أهمية الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 الذي أنشأ " أجندة المرأة والسلم والأمن ".

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم، بمناسبة احتفال العالم بمرور 20 عاماً على اعتماد قرار " أجندة المرأة والسلم والأمن " : إن تحقيق التوازن ما بين العناصر المكونة لأجندة المرأة والسلم والأمن ومراعاة الخصائص الثقافية والاجتماعية لكل دولة ومنطقة جغرافية عند تنفيذ الأجندة ضرورة لضمان مشاركة أفضل للمرأة في مناطق النزاع المسلح والمناطق الخارجة من النزاعات.

وشددت الوزارة ، على أهمية الملكية الوطنية والانخراط مع الدوائر الوطنية في التنفيذ، موضحة أن المرأة تمثل عنصراً رئيسياً في عملية التحول من النزاع إلى التنمية، ومن مجتمع ممزق بفعل النزاع المسلح إلى مجتمع صحي قادر على المضي قدماً نحو تحقيق السلام المستدام .

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15:26ت م

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