شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. موعد ارتداء الملابس الشتوية مع قرب انتهاء "الوسم" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية اليوم السبت أن موسم الوسم 4 نجوم وأننا نعيش حالياً في النجم الثاني منه .

وقال " الزعاق " في فيديو له أنه يتبقى على انتهاء الوسم 35 يوم ويعقبه موسم المرعانية ، وهناك مناطق تعتبرها بداية البرد ومناطق أخرى تعتبرها شدة البرد والفرق بينهما 20يوم .

وأضاف أن المناطق الشمالية يبدأون بإرتداء الملابس الشتوية قبل دخول المربعانية بأسبوعين ، أي يتبقى عليهم قرابة 10 أيام لإرتدائها .

أما المناطق الشرقية والوسطى وأجزاء من الغربية فلا يرتدون الشتوي إلا مع دخول المربعانية .