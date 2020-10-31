شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. موعد ارتداء الملابس الشتوية مع قرب انتهاء "الوسم" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية اليوم السبت أن موسم الوسم 4 نجوم وأننا نعيش حالياً في النجم الثاني منه .
وقال " الزعاق " في فيديو له أنه يتبقى على انتهاء الوسم 35 يوم ويعقبه موسم المرعانية ، وهناك مناطق تعتبرها بداية البرد ومناطق أخرى تعتبرها شدة البرد والفرق بينهما 20يوم .
وأضاف أن المناطق الشمالية يبدأون بإرتداء الملابس الشتوية قبل دخول المربعانية بأسبوعين ، أي يتبقى عليهم قرابة 10 أيام لإرتدائها .
أما المناطق الشرقية والوسطى وأجزاء من الغربية فلا يرتدون الشتوي إلا مع دخول المربعانية .
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